ヤマハは、2026年3月19日に新製品となる新基準原付「JOG ONE」を発売します。

新基準原付とは、2025年4月1日から施行された道路交通法施行規則の改正に伴う、新しい原付一種の基準に適合したスクーターです。

総排気量50cc超125cc以下の二輪車であっても、最高出力を4.0kW以下に制御することで、原動機付自転車免許や普通自動車第一種運転免許での運転が可能となりました。

今回登場したJOG ONEのベースとなっているのは、グローバルに展開されている「ジョグ125」です。

搭載されるエンジンは、空冷4ストロークSOHCの124ccブルーコアエンジン。本来の125ccクラスが持つトルク特性を活かしつつ、出力を制限することで、低回転域でも力強い走りを実現しています。

従来の原付よりは重くなったものの、車体重量は95kgと軽量に仕上げられ、シート高を735mmに設定することで良好な足つき性を確保しました。

ブレーキシステムには、リアブレーキの操作でフロントブレーキにもバランスよく制動力を配分する「UBS（ユニファイド・ブレーキ・システム）」を搭載しています。

実用面では、シート下に約21.3リットルの収納スペースが備えられたほか、フロント部分には600mlのペットボトルが入るスペースや、折りたたみ式のフックも装備されています。

なお、カラーバリエーションは、「マットダークブルー」「パープル」「ブラック」「シルバー」の全4色が展開され、価格（消費税込）は25万9600円に設定されています。

JOG ONEの発表に対し、SNSなどではさまざまなコメントが寄せられています。

車体のサイズ感については、「コンパクトな車格なので、条件が限られる駐輪場を利用する自分にはありがたい存在」といった声が見受けられました。

また、「ジョグ125は原付二種の中で一番コンパクトであり、これがベースなら扱えるという人もいる」という意見もあり、取り回しの良さに注目が集まっています。

走行性能に関しては、従来の50ccスクーターと比較する声が目立ちました。

具体的には、「4ストローク50ccではパワー不足で坂道を登らなかったが、125ccベースになればその心配はなくなる」といった期待の声が挙がっています。

耐久性についても、「部品はともかく、エンジンの寿命が延びるようなら、普通免許しか持っていない自分も買いたい」という意見がありました。

他にも、購入を検討している層からは、「現在50ccのジョグデラックスに乗っているので、買い替えるとしたら候補になる」というコメントもありました。

しかし、価格設定については意見が分かれているようです。

「新基準の原付を買う予定の人はコストパフォーマンスを重視するので良い価格だと思う」と評価する声がある一方で、「少し値段が高すぎる」という意見がありました。

また、「価格が高いという意見もあるが、原付二種のマシンをわざわざデチューンした手間を考えると、割高になっても仕方がない」といった声も寄せられています。

JOG ONEは、従来の50ccの原付一種モデルに変わる存在として、新しいスタンダードモデルとなることが予想されます。

SNSでは取り回しや価格について様々な意見が寄せられていましたが、今後の展開にも注目されます。