NY株式11日（NY時間15:10）（日本時間05:10）
ダウ平均　　　50140.77（-47.37　-0.09%）
ナスダック　　　23092.66（-9.81　-0.04%）
CME日経平均先物　58205（大証終比：+605　+1.04%）

欧州株式11日終値
英FT100　 10472.11（+118.27　+1.14%）
独DAX　 24856.15（-131.70　-0.53%）
仏CAC40　 8313.24（-14.64　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.512（+0.060）
10年債　 　4.174（+0.032）
30年債　 　4.817（+0.033）
期待インフレ率　 　2.329（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.792（-0.016）
英　国　　4.476（-0.030）
カナダ　　3.337（-0.025）
豪　州　　4.757（-0.072）
日　本　　2.232（-0.049）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.88（+0.92　+1.44%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5108.00（+77.00　+1.53%）

ビットコイン（ドル）
67484.75（-1128.93　-1.65%）
（円建・参考値）
1032万9216円（-172794　-1.65%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ