ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は５万８２０５円
NY株式11日（NY時間15:10）（日本時間05:10）
ダウ平均 50140.77（-47.37 -0.09%）
ナスダック 23092.66（-9.81 -0.04%）
CME日経平均先物 58205（大証終比：+605 +1.04%）
欧州株式11日終値
英FT100 10472.11（+118.27 +1.14%）
独DAX 24856.15（-131.70 -0.53%）
仏CAC40 8313.24（-14.64 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.512（+0.060）
10年債 4.174（+0.032）
30年債 4.817（+0.033）
期待インフレ率 2.329（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.792（-0.016）
英 国 4.476（-0.030）
カナダ 3.337（-0.025）
豪 州 4.757（-0.072）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.88（+0.92 +1.44%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5108.00（+77.00 +1.53%）
ビットコイン（ドル）
67484.75（-1128.93 -1.65%）
（円建・参考値）
1032万9216円（-172794 -1.65%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
