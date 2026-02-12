「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・予選」（１１日、リヴィーニョ・スノーパーク）

４大会連続出場で２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は８５・５０点の７位で決勝進出。冬季五輪では日本勢２人目、フィギュアスケートの羽生結弦さん以来となる２大会連続金メダル獲得を目指す中で、大会直前に負傷に見舞われたアクシデントから奇跡の復活劇。偉業へ夢をつないだ。

王者の舞を世界が注目する中、１本目、冒頭から高さ抜群のエアを披露。２本目にキャブダブルコーク１４４０を見せると、その後も安定した技を繰り出し、最後はフロントサイドダブルコーク１４４０で締めくくった。８３点をマークし、７位につけた。

２本目は１本目の難度を上げ、スイッチバックダブルコーク１２６０を敢行。終盤も難度を上げていき、４つ目のエアの後にバランスを崩しかけたがこらえて、完遂。８５・５０点に伸ばし、演技後は戸塚らと笑顔で談笑する場面もあった。

予選突破後は「この場に立てたことなんか、すごく奇跡的なこと。自分でもビックリしてるところはある。すごくギリギリな状態での予選だったが、自分の中から怪我、声援、かき消すようにそういう集中をして臨んだ」と笑顔も交えながら振り返った。

「今までのいい状態を作れてない中で、急な五輪を迎えてしまったので、予選が通過できるかできないかは大事。４年に一回しかないこの大会で、今は痛みありきで滑れている。あとは自分が繋げてきたことを出し切れたら。悔いなくやるべきことをやるだけ。温かく見守っていただければ」と、決勝を見据えた。

平野歩は五輪前最後の実戦だった１月１７日のＷ杯（スイス）で約７メートルの高さから落下。板が折れるほど激しく転倒し、顔付近や下半身を強打した。鼻と口付近からは大流血。五輪開幕まで１カ月を切ったタイミングで骨盤の右腸骨などを２カ所骨折する悲劇に襲われ、出場が懸念された。

状態は私生活にも支障が出るほど。１０日の公式練習後には「（怪我で）終わったと思った。２つの骨折と膝もいまだに感覚がない感じ。先が見えない日々の時間はすごく長く感じた」と振り返った。それでも簡単に諦めないのが五輪王者の強さ。「戻れる可能性はゼロじゃなかったので、それが１％でもあるのなら、ここ（五輪）で滑りたいという気持ちだった。そのまま終わるよりも自分が悔いなく最後までやりきって」。状況が少しでも好転することを信じ、イタリアでの雪上復帰までこぎ着けた。

４年前は斜め軸に縦３回転、横４回転する「トリプルコーク１４４０」をひっさげて制した。この４年でさらに技の難度は上がり「いつ命を落としてもおかしくないぐらいのレベル」。テスト滑走と３日間の公式練習で感触を入念に確かめ「工夫しながら、何とか合わせようと頑張っている」とうなずいた。

２０１８年平昌大会前も、この４年間も、大きなけがを負うごとに乗り越え、強くなった。不屈の精神で４大会連続の舞台を舞った。

◆平野歩夢（ひらの・あゆむ）１９９８年１１月２９日、新潟県出身。１５歳で初出場した１４年ソチ五輪では、冬季五輪日本選手で最年少表彰台となる銀メダルを獲得した。１８年平昌五輪も２位。２２年北京五輪では、同種目日本勢初の金メダルを獲得した。２１年東京五輪にはスケートボード・パークで出場。２４年３月に結婚を発表し、２５年１２月に第１子誕生を明かした。新潟・開志国際高、日大出。１６５センチ。