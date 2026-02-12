「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子１０００ｍ」（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）

会場が騒然となるレースがあった。２５年世界選手権金メダリストのベンネマルス（オランダ）と廉子文（中国）のレース。ベンネマルスが好ラップを刻んだが、ラスト１周のバックストレートでアウトインが入れ替わる際に、交錯。優先権のあるアウト↓インだったベンネマルスが失速せざるをえなくなった。

１分７秒５８の好タイムでトップだったが、ゴール後、廉に対して怒りを爆発。スーツを脱ぎながら、廉に対して声を荒げ、激しいジェスチャーで背中を叩いた。

ＮＨＫ解説の加藤条治氏は「これは残念なケースが出てしまった。五輪レコードもありましたよ。一発チャンスがあっただけに」と残念がった。

スピードスケート大国・オランダのファンが駆けつけ、オレンジに染まった会場は騒然。廉は進行妨害で失格となり、ベンネマルスは５位に終わったがその後、再レースが発表された。単独走での再レース。大歓声に包まれながら懸命に滑ったが、タイムは伸びず、最初のレースのタイムを上回れなかった。最初のレースのタイムが採用され、５位のままとなった。

レース後、ベンネマルスは「何が起きたのか信じられない。僕が優先権を持っていた。彼はこのレースでは脇役にすぎないことを自分でも分かっていたはずです。全く理解できない。メダルは確実だった。１００％です」と怒りが収まらず。廉からは謝罪を受けたが「何の足しにもならない。少なくとも銅メダルは僕のものだった。でも僕はただの５位の選手。本当に辛いです。今日は僕の日になるはずだった。本当に本当に悔しい。メダルを奪われた。その痛みが消えない」と、嘆いた。

失格となった廉はベンネマルスに「ごめん」と謝罪したが「故意にブロックしたわけではありません。どの選手もそんな悪い考えは持っていないと信じています。コースを回っていた時、彼がすぐ後ろの非常に近い位置にいると感じられなかった。だから全力でカーブを抜けて加速使用としていました。後ろにいたので早くレーンを変えて入りたかった」と釈明した。