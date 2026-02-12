◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第6日 スノーボード 女子ハーフパイプ予選（2026年2月11日 リビーニョ・スノーパーク）

女子予選は11日、リビーニョ・スノーパークで行われ、初出場の清水さら（16）が87・50点で、日本勢トップとなる2位で12日（日本時間13日）の決勝進出を決めた。工藤璃星（16＝ともにTOKIOインカラミ）が84・75点の4位、22年北京大会銅メダルの冨田せな（26＝宇佐美SC）が77・50点の9位、小野光希（21＝バートン）は76・00点の11位で突破。男女アベック金メダルのビッグエアに続き、ハーフパイプ勢も上々のスタートを切った。

初の五輪の1番スタート。清水は決して緊張していたわけではなかったというが、「（パイプに入る）ドロップのところでいつものラインより縦に入ってしまった」と初歩的なミスで、1回目は19・75点。いきなり窮地に追い込まれたが、最終2回目は予選用のルーティンを完璧に通し、2連覇中のキム（米国）に次ぐ2位で無事決勝へ。「後がないから、もう絶対立つという気持ちが強かった。（スタート位置に向かう）リフトに乗って切り替えられた」と強心臓ぶりを見せた。

父・卓郎さん（46）がスノボ愛好家で、まだ歩けない乳児の時から片手で抱かれてゲレンデを滑った。物心がつくと、「もっと速く」「飛んで」などとおねだり。自然とスピードやトリックへ耐性が身に付き、女子では世界でも数えるほどしかいないダブルコーク1080（斜め軸に縦2回転、横3回転技）の使い手となった。

決勝ではその大技を投入予定で、新技があることも示唆。日本女子ハーフパイプ初の金メダルへ、「一番高く飛ぶところを見てほしい」と呼びかけた。