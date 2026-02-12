◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

今も、北京五輪の映像を見返すことはできていません。あの瞬間の記憶も、ほとんど残っていない。「なんてことをしてしまったんだろう」。その思いばかりが押し寄せ、一緒に戦ってくれたチームの皆さんと、顔を合わせることができませんでした。

スロベニアの自宅に戻ってからは、部屋からほとんど出られない日が続きました。日本から急きょ来てくれた母と、伯母を含めた3人で過ごす日々。落ち込んでいい立場じゃないと分かっていながら、それでも体が動かなかった。身の回りのことも、全て任せてしまって。ただ静かに、寄り添ってくれました。家の外に出られるようになったのは、2週間後のことでした。

五輪後、初めて試合に出たのは1カ月後。

出場するかどうかも迷っていましたが、リレハンメルへ向かいました。最後まで決めきれないままでしたが、到着後に出場を決めました。あとは「飛べるよ」と強く自分に言い聞かせて。スタートゲートに立ちました。

忘れられない言葉があります。日本に帰国し、山形・蔵王のジャンプ台で練習していた時のこと。下で見ていた、たぶん地元の方が、「飛んでいる姿を見ているだけで、元気がもらえます」と声をかけてくださいました。

やめることで償えるのか。そう考えた時、それは逃げなんじゃないかと思った。競技を続けて、ジャンプ界のためにできることがあるなら、やらなければいけない。五輪での失敗は、五輪の舞台でしか返せない。そう思いながら、ここまで歩いてきました。

本当にたくさんの方に見ていただき、声をかけていただいています。だからこそ、結果で恩返しがしたい。その思いだけを胸に、この4年間を過ごしてきました。

あの時の自分に伝えます。今は、ジャンプが楽しいよ。