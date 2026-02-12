ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート男子１０００メートル（１１日＝日本時間１２日、ミラノ・スピードスケート競技場）で、ハプニングに見舞われたユップ・ベンネマルス（オランダ）が複雑な胸中を明かした。

金メダル候補だったユップ・ベンネマルス（オランダ）は、ラスト１周のバックストレートで同走の廉子文（中国）と入れ替わる際に足をぶつけられた。順調な滑りを見せていたが、接触によってリズムを崩して５位。その後再レースを行ったが、メダルには届かなかった。「メダルの可能性は）１００％あった。何が起きたか信じられなかった」と悔しさをにじませた。

再レースはハプニングから３０分足らずで実施された。「本当にひどい話だ。そんなの不可能だよ。誰もがそれが不可能だって分かっている。でも唯一のチャンスは、とにかく自分でやってみることだった。２日もたてばみんな忘れてしまうだろうけど、僕の手元にはメダルがない」と肩を落とした。

廉子文からはレース後に謝罪を受けたという。それでも「そんなの何の解決にもならない。少なくとも銅メダルは僕のものだったはずなんだ。勝つ時はみんな一緒だけど、負ける時は一人だ。みんなすぐに忘れてしまうだろうけど、５位なんて本当に悔しい。あんなのただ真っすぐ滑ればよかっただけ。１０００メートルを滑る選手なら誰でも、最後のカーブで負けていないことくらい分かるはずだ」と怒りを口にした。

最後には「感情がマヒしてしまって、泣きたいのに涙も出ない。信じられない」と吐露。届きそうだったメダルは、まさかの形で阻まれてしまった。