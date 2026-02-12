エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１１日（日本時間１２日）、アリゾナ州テンピの球団施設でキャンプインした。キャンプ初日からライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板。のべ打者１３人に対して４９球を投げ、安打性の当たりは２本だけで２三振を奪った。新しく取り組むナックルカーブも効果的に決まり、「初日にしては非常に気持ちよく終われました」と納得だった。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）には背番号「１７」をつけて初めて出場する雄星。西武時代の１４〜１８年、メジャー移籍後も２２年からのブルージェイズ、アストロズ、線ゼルスでは「１６」をつけているが、侍ジャパンでは西武時代の１０〜３年につけていた「１７」となった。

「１７」と言えば、花巻東高の後輩でもあるドジャース・大谷翔平投手（３１）がエンゼルス、ドジャースでつけている番号。だが、大谷は侍ジャパンでは２３年ＷＢＣに続いて「１６」となっている。

花巻東高では「１７」は特別な番号でもある。”出世番号”として下級生がつける番号で、かつては菊池、大谷だけでなく、佐々木麟太郎内野手（スタンフォード大）、プロ注目の古城大翔内野手（現２年）らもつけた。そんな番号を日の丸とともに背負う雄星は「花巻東のオールドファンの方が喜んでくれるんじゃないですか」と笑っていた。