ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪では連日熱戦が繰り広げられている。NHKの中継では、朝ドラ女優の意外な過去が掘り起こされ話題に。11日にはスタジオでフィギュアスケートの“大技”に挑み、ファンを驚かせた。

NHKのスタジオに登場したのは、2027年度前期の連続テレビ小説「巡るスワン」のヒロインが決定している29歳の森田望智（みさと）だ。11日には自身のXに、片足を頭上まで持ち上げ回転する技“ビールマンスピン”に挑戦する様子を公開した。

文面に「ミラノ・コルティナオリンピック NHK中継番組のスタジオにお邪魔しました！ 貴重な体験をありがとうございました」とつづった森田は、「2枚目はビールマンスピンをしようとして微塵も足が上がらない図です」と、まさかの姿に苦笑いしていた。

これにはファンから「まさか解説者さんと一緒に出られていたので、びっくりしました」「森田さんのスケート愛が溢れていましたね」「2枚目の『ビールマンスピンに挑戦中』の写真、一生懸命でめちゃくちゃ可愛いです」「ええー 本当に足が笑」「あら！」などの声が寄せられた。

森田はこの出演で、実はフィギュアスケート歴8年だと明かされた。2025年には高橋大輔氏のアイスショーにも出演したほどの実力を持つ。



