◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】男子予選が行われ、１３日（日本時間１４日未明）の決勝へ進む１２選手が決まった。大けがから２５日、平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は８５・５０点で７位で通過。レース後に「無事に通過できそうなところまできた。決勝まで行ったらやってきたことを信じてやるだけ、あたたかく見守ってくれたら」と語った。

日本からは４選手が出場。戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝は９１・２５点で２位、山田琉聖（１９）＝専門学校ＪＷＳＣ＝は９０・２５点で３位、平野流佳（２３）＝ＩＮＰＥＸ＝は８７・５０点で５位。全４選手が予選を通過し、決勝へ駒を進めた。

平野歩は、１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒があり、右骨盤など複数個所の骨折、左膝などの打撲を負った。痛めた左膝は大きさが２倍ぐらいに腫れ、「トイレに行くのも一苦労」と松葉づえや車いすの生活を強いられた。日本に緊急帰国し、リハビリに励んで段階的に練習を再開。「戻れる可能性が１％でもあるならば、ここに来て滑りたい」と諦めずに前を向き、驚異的な回復力を見せた。