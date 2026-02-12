「阪神紅白戦、白組１−４紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）

阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が、紅白戦で左翼線二塁打を放ち再びアピールに成功した。紅組の「３番・二塁」でスタメン出場すると、第３打席で左腕・伊藤稜の初球を積極スイング。課題と反省を踏まえた上で、収穫の多い１本にもなった。

「３打席目は反省を生かしていきました。１本出て良かったです」。練習後、真っ黒に日焼けした顔に笑みを見せる。成長を実感する一打だった。初回に巡った第１打席。能登との同期対決になったが、３ボールからの４球目を打ち損じた。

打ち気がはやり、体が開いた結果を猛省。第２打席では石井から四球を選び、第３打席の左翼線二塁打につなげた。４日のシート打撃では門別から中前打。左腕相手に続けて結果を残した。「紅白戦に３番で出させていただけるのは、すごいありがたいことだったので」。二塁守備でも軽快な動きでゴロをさばいた。

８日の練習試合・日本ハム戦では奈良間の打席に感銘を受けた。「簡単に三振しない姿を見て学ばせていただいた。そういう意識は大事だと思いましたね」。敵味方に関係なく日々、プロの技術を吸収する毎日。「誰にも負けたくない」という思いが成長を加速させている。