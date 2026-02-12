さすがG1馬。風格漂うロブチェンは靄（もや）がかかり、雨でぬかるむ栗東の坂路を苦にすることなどない。全身を使った無駄のないフォームで軽快に駆け上がった。全体時計は4F55秒1〜1F13秒1と決して目立つ時計ではないものの、馬場コンディションを考えると、十分すぎる内容だ。

見守った杉山晴師は「2回使って馬はさらに仕上がっています。1週前はしまいの動きも良く、ジョッキー（松山）も良い手応えをつかんでいました」と手応えはバッチリ。

1週前、CWコースで2頭出しの僚馬イージーライダー（3歳1勝クラス）と併せた内容が超抜だった。タイトルホースの称号にふさわしい動きを見せ、ラスト1Fは11秒1（6F81秒8）の猛時計。前走から、さらにパワーアップしている。

キャリア1戦でG1制覇を成し遂げた前走ホープフルSは中団でためて直線エンジン全開。上がり3Fメンバー最速タイの末脚で他馬を差し切った。

少頭数ながら実力馬がそろった当レース。師が「優等生」と話す通りキャリア2戦ながら逃げても、控えてもどんな展開でも対応できる競馬センスが売り。

「真面目でどっしりしており、崩れないのが魅力。先々を見据えても東京の舞台で経験を積ませたい」

春のクラシックに向けての始動戦。才能をいかんなく発揮することができれば、ここも通過点に過ぎない。