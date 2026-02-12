「プロレス・新日本」（１１日、エディオンアリーナ大阪）

東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストでＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が初の防衛戦に臨んだが、極悪集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の成田蓮（２８）に敗れてベルトを失った。極悪軍団の介入＆凶器攻撃を受けて撃沈。１・４デビュー後、シングルマッチ初黒星を喫した。

リングのど真ん中でウルフは大の字で倒れ込んだ。騒然とした場内にブーイングと悲鳴が入り交じる。わずか１２８秒の悲劇だった。

黒のＴシャツにベルトを巻いて登場。花道を歩いてリングに向かう道中でＨＯＴセコンド陣に背後から襲撃を受けた。柵にたたきつけられて殴る蹴るの集団攻撃を浴びせられる中、リング上で成田はウルフを嘲笑。王者がダメージを受けた状態でゴングが鳴った。

試合が始まってもＨＯＴセコンド陣が乱入。柔道技でＨＯＴの面々を蹴散らし、成田を変型の肩車、アングル・スラムで迎撃した。ただ、相手の手段を選ばないラフファイトに屈し、最後は成田のフィニッシュ技「地獄の断頭台」を食らってフォール負け。試合終了後もＨＯＴ陣に殴打を浴びせられ、肩を担がれての退場となった。

試合後、成田はＨＯＴの仲間を連れてバックステージに登場。「おい、ウルフアロンよ。おまえに明るい未来なんかないんだよ。これが現実だ。ざまあみろ。俺がリーダーだ。俺が最強だ。文句あるか馬鹿野郎」と高笑い。ダメージが大きかったのか、ウルフは姿を現さなかった。

１月４日の東京ドーム大会でデビューし、極悪レスラーのＥＶＩＬを撃破していきなりＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取。８日・大阪大会の８人タッグマッチで自軍が敗れるまで無傷の１２連勝を飾るなど勢いに乗っていたが、デビュー１４戦目でプロレスの洗礼を浴びた。