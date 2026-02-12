「素敵な女性、誰かと思えば…」雰囲気がらり、フィギュア北京五輪メダリストがテレビ番組に引っ張りだこで話題「めっちゃ美人」「清々しさを感じる」

樋口は今季限りの引退を表明している(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪で連日日本人選手の活躍が伝えられる中、かつてのメダリスト、解説者の最新の姿にも注目が集まっている。

2022年北京五輪団体で銀を獲得したフィギュアスケートの樋口新葉（わかば）もミラノ・コルティナ五輪ではNHKのスタジオ解説や「ひるおび」（TBS系列）のコメンテイター、11日には「めざましテレビ」（フジテレビ系列）に出演など、各番組行脚が続いている。

「めざましテレビ」では男子ショートプログラムの解説を務め、絶対王者のイリア・マリニン（米国）に関して「基礎点がすごく高いから、失敗しても点数が高い。日本選手は失敗をしないことが鍵」など落ち着いた口調で、分かりやすく競技内容を伝えた。