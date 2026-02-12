「素敵な女性、誰かと思えば…」雰囲気がらり、フィギュア北京五輪メダリストがテレビ番組に引っ張りだこで話題「めっちゃ美人」「清々しさを感じる」
樋口は今季限りの引退を表明している(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪で連日日本人選手の活躍が伝えられる中、かつてのメダリスト、解説者の最新の姿にも注目が集まっている。
【写真】誰かと思った！と評判の樋口の実際のスタイリング姿をチェック
2022年北京五輪団体で銀を獲得したフィギュアスケートの樋口新葉（わかば）もミラノ・コルティナ五輪ではNHKのスタジオ解説や「ひるおび」（TBS系列）のコメンテイター、11日には「めざましテレビ」（フジテレビ系列）に出演など、各番組行脚が続いている。
「めざましテレビ」では男子ショートプログラムの解説を務め、絶対王者のイリア・マリニン（米国）に関して「基礎点がすごく高いから、失敗しても点数が高い。日本選手は失敗をしないことが鍵」など落ち着いた口調で、分かりやすく競技内容を伝えた。
競技中とは違い、長い髪をなびかせ、大人の印象を感じさせる樋口の姿にはネット上でも「ビックリするくらいキレイ」「素敵な女性、誰かと思えば…」「冷静な解説もいいね」「めっちゃ美人」「清々しさを感じる」など反響が拡がっている。
今季限りでの引退を表明している樋口。22年の北京大会では団体銀メダルに貢献するとともに、フリーでは「ライオン・キング」の曲に乗せて、大技トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を成功させるなど、人々に強い印象を残した。フィギュアの魅力をまた違った形で、発信し続けている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
