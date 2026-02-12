▼イージーライダー（杉山晴師）馬場も悪いので坂路単走で無理しない程度にサラッと。前走は左回りで強い勝ち方をしたので左回りの方が合うと思います。

▼ガリレア（清水英師）1週前にしっかりやっているので今週は坂路で。いい動きだった。体が増えて良くなった。

▼サトノヴァンクル（太田助手）新馬戦の時に比べると体質は強くなっている。メンバーは強くなるけど、頑張ってほしい。

▼サノノグレーター（尾形師）思惑通りの調整。力を出せる出来。東京ならモタれる心配もない。

▼ディバインウインド（堀師）順調に仕上がって太め感はないし、息もだいぶ整ってきた。能力を出せる状態に仕上がった。

▼ベレシート（北村友）CWコース単走で自分のリズムで走ることができました。馬のバランスが良くなっています。先週負荷を結構かけて仕上がっていると聞いたので輸送を踏まえるとちょうどいい動きでした。

▼ラヴェニュー（友道師）発熱で回避したホープフルSの影響はない。1週前で既に仕上がっている。菅原（明）君が乗って安心して競馬に行けると言ってくれていた。今朝も変わらず動きが良く、追ってからの反応も良くなっている。

▼リアライズシリウス（手塚久師）1回使ってガス抜きができて、動きが良くなった。ゲートは練習して素直に入る。舞台は一番いい。