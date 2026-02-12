感謝は結果で届けます。24年ドラフト1位の巨人・石塚は、キャンプ初の紅白戦に「4番・三塁」で出場。2打数1安打1四球と存在感を示し、10日から続く松井秀喜臨時コーチの熱血指導に応えた。

2年目の飛躍を期す19歳の目の色は今季初実戦から違っていた。2回先頭だった第1打席。カウント1―2から先発・西舘の137キロ変化球を引っ張って左前へ運んだ。4回1死では、横川に3球で追い込まれたものの粘って四球。6回はドラフト1位・竹丸（鷺宮製作所）に空振り三振に倒れたが、5日のライブBP（実戦形式の打撃練習）からの実戦形式も含めて4打数3安打4四球、打率・750をキープする。試合後も午後6時まで木の花ドームで打ち込み「すみません、何も言えません」と足早に宿舎に戻ったが、アピールは続いている。

その木の花ドームでは、最後に松井臨時コーチに助言を求めに行った。「そのために来てるんだから行こうよ」とリチャードとともにベンチ裏に移動し、約50分間の秘密特訓。球団関係者も「近寄れない」と証言したほどの熱血指導だった。前日はトップの位置について石塚に指導した松井臨時コーチも「試合での打席での内容がいい。試合で投手にしっかり対応できている」と目を細めた。

松井臨時コーチも現役時代レギュラーを獲得したのは高卒2年目の94年だった。12日が松井臨時コーチの最終指導日。時間が許す限りゴジラの金言を求め、定位置獲得の足がかりにする。（村井 樹）