◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日 スノーボード 男子ハーフパイプ予選（2026年2月11日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子ハーフパイプの予選が行われ、日本勢は4人全員が13日（日本時間14日未明）の決勝進出を決めた。

4大会連続出場で22年北京五輪金メダリストの平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）は7位で通過。3大会連続出場の戸塚優斗（24＝ヨネックス）は2位、初出場の山田琉聖（19＝チームJWSC）は3位、2大会連続出場の平野流佳（23＝INPEX）は5位だった。

各選手が決勝で出すようなパフォーマンスを連発し、五輪3度制覇のショーン・ホワイト（39＝米国）も思わず拍手を送る超ハイレベルの予選となった。

その中で、平野歩は腸骨などの骨折から25日で五輪の舞台に立ち、王者のプライドを示した。1回目にフロントサイドダブルコーク（DC）1440などフルメークで83.00点。決勝進出圏内の7位につけると、2回目もスイッチバックサイドDC1260から入り、85.50点と点数を伸ばした。引き揚げてくるとホワイトから声をかけられ、言葉を交わすシーンも見られた。

悲願の五輪メダルを目指す戸塚は1回目に85.50点で5位につけ、2回目は最後にフロントサイドトリプルコーク（TC）1440をさく裂させ、91.25点で2位に浮上した。決勝で3度転倒した北京のリベンジに燃える平野琉は1回目こそ80.50点で9位だったが、2回目はスイッチバックサイド・ダブルコーク（DC)1440から入り、87.50点をマークした。

独創性あふれるルーティンが武器の山田は1回目に高い飛び出しからマックツイストやアーリーチャックフリップなどを繰り出し、90.25点で2位発進。2回目は着地に失敗して点数を伸ばせなかった。