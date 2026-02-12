▼エコロディノス（大久保師）折り合い重視でやりました。しまい重点で動きは悪くなかったです。競馬で折り合えれば。

▼エリキング（中内田師）馬場があまり良くなかったので時計はそこまで出ていないけど状態はいいと思います。距離よりも今の京都の馬場状態が気になるけどジョッキー（川田）にうまく誘導してもらえれば。

▼サフィラ（池添師）馬場が重い中でも、しっかり動いた。やれば時計は出る方なので。中間もきっちり乗っているし、成長しています。ボリュームが出て幅も出てきました。

▼シェイクユアハート（宮師）サッと予定通り。変わりなく来ているし1週前が凄くよかった。どんな競馬もできる。徐々に力を付けている。

▼ジューンテイク（藤岡）変わりなく来ています。メンタル面が大人になり、体もしっかりしてきました。それに伴ってパフォーマンスが安定すれば。

▼ドクタードリトル（今野師）しまいだけやって凄く良かった。全体的にもいい感じですね。外差しの馬場もいいし、展開が向けば。

▼バビット（浜田師）時計は遅かったけど問題ないと思います。気持ちはまだ若い。京都は合うし（ハナを切る）自分の競馬をして、どこまでやれるか。

▼マイネルクリソーラ（手塚久師）年齢を重ねている分、良化はスロー。それでも前回よりはいいし、荒れた馬場も合う。雨は歓迎です。

▼メイショウブレゲ（本田師）単走で、まずまずの動き。距離はもう1F欲しいけど、しまいの時計がかかる展開になれば。

▼ヨーホーレイク（友道師）引き続き状態はいい。力の要る馬場の方がいいしコースは合っていると思う。

▼リビアングラス（甲斐助手）先週、長めから速い時計を出しているので今朝は無理せず。前走は走りそうな予感がした。今回も同じくらいの状態で出せそう。