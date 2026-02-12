◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)

スノーボード男子ハーフパイプ予選が11日に行われ、日本勢4人全員が予選突破を決めました。

前回大会王者の平野歩夢選手が1本目で「83.00」をマーク。2本目はさらに「85.50」と伸ばして、予選突破を決めました。直前の1月ワールドカップで顔部と下半身部を強打し、複数箇所の骨折や打撲の診断を受け、出場が危ぶまれていましたが、不屈の精神でオリンピックの舞台に上がり、会場をわかせました。

また戸塚優斗選手は、予選1位オーストラリアのS.ジェームズ選手の94.00に次ぐ、91.25をマークして日本勢トップ。初出場の山田琉聖選手は90点超えで続きます。平野流佳選手も2本目で順位を5位まで上げて、日本勢4人全員が12位以内が確定して決勝進出。この日は女子ハーフパイプも日本勢4人全員が予選突破を決めており、男女ともに強さを見せています。

▽予選結果1）S.ジェームズ 94.002）戸塚優斗 91.253）山田琉聖 90.255）平野流佳 87.507）平野歩夢 85.50