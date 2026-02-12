◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）１１日＝富張萌黄】男子１０００メートルが行われた。

第１１組で会場が騒然とする出来事が起こった。ベンネマルス（オランダ）と廉子文（中国）のレース。２５年世界選手権同種目覇者のベンネマルスが五輪記録を上回るペースで快走していたが、ラスト１周のバックストレートで入れ替わる際に、ベンネマルクスの左足が前を滑っていた廉の足と接触した。

スタンドの観客の約８割はオランダカラーのオレンジをまとっていた。金メダル候補と目されていた自国の選手のアクシデントに大ブーイングが響き渡った。これににより廉は失格。ベンネマルクスは再レースを行ったが、タイムは伸びず。１分７秒５８で５位にとどまった。

再レース後、ベンネマルクスは落胆した様子で取材エリアに姿を見せた。「何が起きたのか信じられなかった。僕が優先権を持っていたし、コーナーを最速で抜けてきたのも僕。あのライン、あの交差ポイントは僕のもの」と問題となった場面を怒りを覚えながら振り返った。

接触は２度ほどあったといい、ブレード（刃）は破損した。「走り続けなきゃ」と必死にゴールを目指したが、５位にとどまるタイム。「メダルは確実だった。１００％だ」と接触がなければメダルに届くタイムが予想されただけに、悔しさがにじんだ。

再レースは１本目の約２０分後。当然、同走の選手はおらず終始自身に風が当たり続けながら２度目の１０００メートルを滑りきった。タイムは伸びなかったが、大勢のオランダファン、この日のレースを見守った他国のファンからも暖かい拍手が送られた。

廉からはこのことについて直接謝罪を受けた。だが、「何の足しにもならない。少なくとも銅メダルは僕のものだった。２日後にはみんな忘れて、僕はただの５位の選手。本当に辛い」と悲しさはぬぐえなかった。「泣きたいのに涙も出ない」と話し取材エリアを後にした。ベンネマルスは今大会で５００メートルと１５００メートルにも出場する。