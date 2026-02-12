◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】男子予選が行われ、２０２２年北京五輪王者の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、上位１２人による決勝進出を決めた。２回の試技で争われ、高得点が採用された。１回目は８３・００点で７位。２回目は８５・５０点をマークして７位で突破した。冬季五輪の個人種目ではフィギュアスケート男子の羽生結弦（１４年ソチ、１８年平昌）以来、日本人２人目の連覇、日本勢初の４大会連続メダルを懸け、１３日（日本時間１４日未明）の決勝に挑む。

平野歩は、１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒があり、右骨盤など複数個所の骨折、左膝などの打撲と大けがを負った。痛めた左膝は大きさが２倍ぐらいに腫れ、「トイレに行くのも一苦労」と松葉づえや車いすの生活を強いられた。日本に緊急帰国し、リハビリに励んで段階的に練習を再開。「戻れる可能性が１％でもあるならば、ここに来て滑りたい」と諦めずに前を向き、驚異的な回復力を見せてきた。予選の滑りを終えると「自分でもびっくり」と振り返り、「すごいぎりぎりの状態で予選が始まってしまった。今は何とか痛みありきで滑れている状態ですけど」と万全ではないことを告白。連覇に向けては「今までの積み重ねや、やってきたことを信じて、シンプルにやるべきことをやるべきかなと思う。温かく見守っていただければ幸いです」と静かに話した。

ミラノ五輪に向けてイタリア入り後は、８日の会場での公式練習で雪上に復帰し「（技では）痛みが出る方向があった」と全快ではなかったが、３日間の公式練習はいずれも約３時間ずつ滑り込んだ。本来の力を抑えた１、２回転の技を出し、状態回復を願いながら、調整を重ねてきた。執念で４大会連続の五輪の舞台に立ち、決勝に駒を進めた平野歩。奇跡の復活を果たし、五輪連覇の偉業を果たす。

◆平野 歩夢（ひらの・あゆむ）１９９８年１１月２９日、新潟・村上市生まれ。２７歳。４歳の時、３つ年上の兄・英樹（えいじゅ）さんの影響でスケートボードを始め、その半年後からスノーボードを始めた。２０１４年ソチ、１８年平昌五輪のスノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）で２大会連続の銀メダル。新潟・開志国際高を卒業後、日大スポーツ科学部に進学。東京五輪はスケートボード・パーク予選１４位で敗退。２２年北京五輪ＨＰで日本スノーボード界初の金メダル。１６５センチ。