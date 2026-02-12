エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１１日（日本時間１２日）、アリゾナ州テンピの球団施設でキャンプインした。キャンプ初日からライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板。のべ打者１３人に対して４９球を投げ、安打性の当たりは２本だけで２三振を奪った。新しく取り組むナックルカーブも効果的に決まり、「初日にしては非常に気持ちよく終われました」と納得だった。

１４日からは宮崎で侍ジャパンの合宿がスタートするが、雄星は当面エンゼルスのキャンプで調整する見込み。今後の日程は最終調整中としながらも「あと（ライブＢＰ等の実戦登板が）２回ですかね。ここ（米国）で投げて、移動できたら移動する感じです」と説明した。宮崎合宿に初日から参加するプランもあったが、温暖なアリゾナで調整していくこととなった。

侍ジャパンのメジャー組は２月中の強化試合は原則として出場できず、大会前に出場が可能なのは３月２、３日のオリックス、阪神戦（京セラドーム）のみ。井端監督は２月２７、２８日の中日戦（バンテリンドーム）までに合流して時差ボケ調整などに充てるように要望していることを明かしていた。

オープン戦は２０日（同２１日）にスタートするメジャー。投手陣は登板間隔などの問題でオープン戦に登板せずに帰国する可能性もある。雄星は「そこは仕方ないですね。ゲームで投げられたらいいなと思いながら、ライブ（ＢＰ）でも（しょうがない）と」と前を向いていた。