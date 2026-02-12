嵐の二宮和也（42）が11日に放送されたTBS系「ニノなのに」（後8・54）に出演。ボイストレーニングをしないことを明かして出演者を驚かせた。

今回は「たった3日なのに人は変われる!?」と題して、3日間で歌がすぐにうまくなれるのかを検証した。挑戦するのはお笑い芸人・ワタリ119と番組スタッフで、講師から教えてもらったボイストレーニングを実践していた。

VTRを見守ったスタジオゲストの元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美が「それこそみなさんやっているんじゃないですか?こういうこと」と尋ねると、ミュージシャンで俳優の浜野謙太が「いや、でも目からウロコなことありましたね」と参考になることがあったと伝えた。

二宮は「僕はやらない」と明かすと、浜野ら出演者は驚いた。Hey!Say!JUMPの有岡大貴が「全く?」と聞くと「ない。一回も。ボイトレという行為自体がない」と答えて再度出演者たちを驚かせた。

これに中村が「メンバー全員ですか?」と、嵐全員がボイトレをしないのかを尋ねた。二宮は「いや、それはバラバラだよね。やっている人もいるし、やっていない人もいるし」とメンバーそれぞれに任されているとした。

その中でも「少なからず俺とリーダーはやっていないかな」と、大野智もボイトレをしていないことを明かした。