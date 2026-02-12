阪神・前川の反撃が始まった。紅組の「4番・左翼」で先発出場。打順と守備位置は首脳陣の期待の表れか、それとも無言のメッセージか――。貫禄のマルチ安打をマークし、レギュラー奪取へ向け課題の打撃でアピールした。

「1打席目はそんな良くないですけど…。2打席目の内容は良かったかなと」

自賛の一打が生まれたのは、3回無死一、二塁からの第2打席だった。2番手・石井がフルカウントから投じた147キロを右前打。3月のWBC出場へ向け、ハイペース調整を続けていた右腕の威力ある直球を捉えたことに、価値があった。先頭で迎えた2回の第1打席にも快音。2ボールから外角直球をひと振りで右前に運んだ。7日のシート打撃では打者5人をパーフェクトに抑えた新人右腕も粉砕していた。

「間（ま）が取れたんで低めの変化球も振らなくなったかなと。ああいう打席数を増やしていかないと1軍で（活躍）できないかなと思います」

理想とする好球必打を体現し、結果につなげた。先発出場した8日の日本ハム戦（練習試合）では5打数1安打で打順は1番、守備位置も一塁だった。昨季は69試合で打率・246。打撃向上こそ定位置獲りへの近道と自覚する。「あとは打球の角度。（それが）次のステップになる」。勝負の高卒5年目。3年連続となる開幕左翼へ向け、22歳の若虎が熾烈（しれつ）なサバイバルを制する。 （山本 浩之）