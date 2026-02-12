▼ギャラボーグ（杉山晴師）前走は素質を感じさせる走り。もまれる展開でしたが、きっちり走ってくれた。今回、休み明け感はあるが動きの良さは感じる。ダイナミックな走りで身体能力が高い。

▼ジッピーチューン（林師）前走はいい勝ち方。放牧を挟んで、テンションが上がりやすい馬なのでそこを考慮して調整。もっと良くなりそうな馬だけど、この段階でいい競馬ができれば楽しみ。

▼タイムレスキス（山口助手）中2週なので調整程度。いつも動く馬ですし、今日も良かったと思います。

▼ドリームコア（萩原師）順調に来ている。追い切りの動きも良かったし、反応も上々だった。

▼ナイスプレーアスク（田村師）具合はいい。前走はいい勝ち方。重賞で通用すると思わせる馬。

▼ニシノサリーナ（池添）先週しっかりやっているので今日は単走。馬場が重たかった中で前回同様に身のこなしが良く、いい状態だと思います。ここでどういう競馬ができるか。

▼ヒズマスターピース（国枝師）動きは良かった。合格点。リラックスして自分のリズムで走れれば。

▼マルガ（北村助手）お利口さんで落ち着きがありました。馬の後ろで折り合いがついていましたね。前走の競馬がいい勉強になったと思います。今回につながってくれれば。

▼ミツカネベネラ（津村）いい動き。結果を残している舞台。落ち着いてレースができれば。

▼モートンアイランド（手塚久師）先週しっかりやったのでサラッと。動きは良く見えた。まだ少し力むところはあるけど、能力はある。

▼ラヴノー（林師）体が減る懸念はあるけど、動き自体は良かった。距離はギリギリだが、ポテンシャルはある。

▼ルージュボヤージュ（国枝師）時間をかけてしっかり乗り込んだ。しまいサッと動けたし楽しみ。