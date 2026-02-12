「ヤクルト春季キャンプ」（１１日、浦添）

ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が元監督の故野村克也氏の七回忌にあたる１１日、故人をしのんだ。長年、選手、コーチ時代に指導を受けてきた恩師だ。スコアボードに半旗が掲げられる中、「あれだけ野球のことを言葉で残した方はいない。自分にはまねできないことだと思う」としみじみ語る。節目に思い浮かべたのは、野村監督時代の超重量打線のことだった。

１９９２年のヤクルトは古田、ハウエル、池山の３人が３０本塁打以上を放って、打ち勝つ野球でリーグ優勝に輝いた。自身が打線を組んだ際を想定し、ホームラン打者が「点取りゲームには必要やなと改めて感じた」と語る。「そういう選手が１人でも２人でも出てこないと点はなかなか取れない。一振りで１点という野球が理想」と自らの理想を明かした。

「『心、胸の中で合掌して、キャンプの無事を祈りましょう』とコーチミーティングでも言わせてもらった」。１２日の中日との練習試合（北谷）は、池山ヤクルトの今年初の実戦。ノムさんに思いをはせ、“初陣”で采配を振る。