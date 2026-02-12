「阪神紅白戦、白組１−４紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）

打った瞬間、歓声がこだました。今季から野手転向の阪神・西純矢外野手（２４）が今キャンプ実戦初安打。会心の当たりで宜野座に詰めかけた１万人の観客を魅了した。

場面は四回無死。今朝丸の直球を捉えると、打球は痛烈に投手の横を抜け、中堅へのクリーンヒットとなった。「打つ気持ちで打席に入りました。結果はセンター前。いい結果につながって良かったです」と久々の快音に表情を緩めた。

観客席は通路までびっしり。若虎へ虎党は惜しみなく声を届けた。「僕自身、２度目の宜野座で久しぶりだなと思いながら、いろんなファンの人に応援してもらえるのはありがたいと感じました」と西純にも観客の熱狂ぶりは伝わっていた。

昨秋に今季の野手転向を発表。秋季キャンプから本格的に野手練習に参加し、練習を積み重ねてきた。具志川スタートとなった今春キャンプのテーマには「しっかり振ること」を掲げ、バットを振ってきた。この日の安打はそれを象徴するかのような力強さだった。

三塁到達後に捕手のけん制でアウトとなる走塁ミスもあったが、藤川監督は「課題が出るのがこの時期に重要なこと。いい兆候じゃないですかね」と、責めることはなかった。「ああいうのやってるとチャンスをもらえなくなる。反省しないと」と西純。経験を積み、２桁背番号へ返り咲く。