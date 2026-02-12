「阪神紅白戦、白組１−４紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）

阪神・石井大智投手（２８）が１１日、紅白戦で左ふくらはぎ付近を痛めて負傷降板。チーム宿舎のホテルで治療した。右腕は３月に開催されるＷＢＣの日本代表に選出されていたが、出場は絶望的となった。また、代表入りしていた西武の平良海馬投手（２６）が「左ふくらはぎの肉離れ」で出場辞退を発表。連覇を狙う侍ジャパンの中継ぎ右腕に、相次いで故障者が出る緊急事態が起きている。

一瞬、何が起きたのか分からなかった。ホームベースの後ろで座り込む石井の姿に、宜野座のスタンドがざわつく。右腕はそのまま倒れ込むと、自力で立ち上がることができず。球場が騒然とする中、担架でグラウンドから運び出された。

悲劇が起こったのは三回だ。この回から登板した右腕は無死一、二塁のピンチを招くと、前川に右前打を許す。ホームのカバーに走って向かうと、突如膝に手をつき、倒れた。慌てて駆けつけたコーチ、トレーナーが担架を要求。球場が騒然とする中、顔を覆いながらベンチ裏へと下がった。

その後、左ふくらはぎは包帯でぐるぐる巻き。車いすに乗ると、険しい表情でチーム宿舎のホテルに戻り、トレーナーの治療を受けた。重傷であることに間違いはない。これで開幕まで１カ月を切った３月のＷＢＣ出場は絶望的となった。

まさかのアクシデントに、藤川監督は心配そうに口を開いた。「（報告は）まだです」。長期離脱になると、日本にとってもだが、チームのセットアッパーとしても大きな痛手になる。それでも「もし故障で（ＷＢＣに）行けなくなったとしたら『神様がやめとけ』と言ってくれていることでしょう。前向きに捉えると思います」と指揮官は悲観しなかった。

侍ジャパンに開幕前から試練が訪れている。この日、同じく代表に選出されていた西武の平良がケガで代表を辞退。代わって楽天の藤平が招集された。このまま石井が辞退となれば、中継ぎ右腕では２人目となる。

ソフトバンクの守護神・杉山といった頼もしい投手が予備登録メンバーに控えるが、井端監督の構想は確実に崩された。連覇を目指す日本に、暗雲が垂れ込めている。

また、不死鳥のごとく戻ってこられるか。昨季は６月の交流戦で頭部に打球を受け「脳振とう」で離脱。命さえ脅かされるケガだったが、約１カ月でスピード復帰を果たすと、そこからは大車輪の活躍。ＮＰＢ新記録となる５０試合連続無失点を樹立するなど、チームのリーグ優勝に大きく貢献した。どんな逆境に立たされても強い心を持って立ち向かうのが石井。元気な姿での復活が待たれる。