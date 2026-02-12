「練習試合、ＤｅＮＡ１０−２中日」（１１日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）

ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が１１日、就任後初の対外試合となった練習試合・中日戦（宜野湾）で快勝し、“初陣”を飾った。１９安打１０得点で圧倒し、投手陣も軒並み好投。「いいプレーを選手たちがしてくれた。それに尽きる」と手応えを口にした。

目を引いたのは、２人の捕手の躍動だ。正捕手・山本を追う松尾が「２番・捕手」でスタメン出場し、二つの盗塁を刺す強肩を披露。９日の青白戦（紅白戦）でも３盗塁を阻止しており、ディフェンス力の向上が光った。山本も指名打者として出場し、３安打３打点と貫禄。指揮官のコーチ時代からのまな弟子たちが、ハイレベルな争いを繰り広げた。

相川監督は松尾について、「スピードを上げてスローイングする時と、確実に慌てずに投げる時の判断がしっかりできている」と評価。山本にも「己を知っているような打撃に変わってきている」と進化を確信し、「彼たちが競争していくことは非常に大事」と活性化に目を細めた。

“初勝利”の心境を尋ねられると、「特にないですね」とクールに振る舞った指揮官だったが、本音は隠しきれなかったのか、取材終了時に「めっちゃうれしいですよ」と吐露。上々のスタートを切った。