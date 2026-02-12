◇ミラノ・コルティナ五輪

スピードスケート男子1000メートルが行われ、日本記録保持者の野々村太陽（博慈会）が1分8秒87で日本勢最上位の13位だった。山田和哉（ウェルネット）が1分9秒381で20位。開会式で日本選手団の旗手を務めた森重航（オカモトグループ）は1分9秒85で24位だった。ジョーダン・ストルツが1分6秒28の五輪記録で金メダルを獲得した。

▽野々村太陽「満足はいっていないが、自分の力を出し切れなかった。今の自分の実力。課題の前半のトップスピードのところで、他の選手に比べて出遅れてしまった」

▽山田和哉「全然納得していない。7秒台を目指して滑っていた。200メートルでうまく加速できずに終わってしまった。緊張しないタイプだが、緊張して、その時のアプローチを見失っていた」

▽森重航「雰囲気を味わえて良かった。スタートから加速が良く、500メートルにつながるレース。（有観客は）思ったより楽しく滑れた。背中を押される感覚。攻めきれないと勝てない。それくらい厳しい。自分らしく攻めきったレースをしてゴールしたい」