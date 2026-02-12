ネイリストや車の整備士など、子どもたちが実際に仕事を体験し、働く楽しさを感じてもらおうと体験型の仕事フェスタが新潟市で開かれました。

新潟市の産業振興センターで開かれた『新潟キッズしごとフェスタ』。



会場では、車の整備士体験などができる１９のブースが出展しました。



この体験型イベントは新潟青年会議所が主催。子どもたちに自分らしい働き方を考えるきっかけにしてほしいと初めて企画しました。





こちらはネイリスト体験。爪に好きなシールを貼って自分だけのデザインを楽しんでいました。【ネイリスト体験をした子ども】「楽しかった。シール貼りがちょっと難しかったけど、簡単だった」また、自衛隊の体験ブースでは子どもたちが制服を試着したり、離れた人とのコミュニケーション方法“手旗信号”を体験したりしていました。【自衛隊体験した子ども】「楽しい」そして、こちらは納棺体験のブース。亡くなった人をどう送り出すかなどについて担当者が細かく説明。子どもたちが実際に棺に入り、納棺体験です。【納棺体験をした子ども】「これはもう二度とない体験なので本当によかった。勉強になった」【保護者】「今まで（納棺体験）したことがないので最初は怖がっていたが、体験することで良い話も聞けたので、良い経験になったと思う」本格的な葬儀の場が再現され、子どもたちは真剣な表情で葬儀までの段取りを学んでいました。【納棺体験の出展者】「今回の体験を通して葬祭業という仕事もあるということを知っていただければ。とてもやりがいがある仕事」子どもたちは様々な職業を実際に経験することで働く楽しさを体感していました。