新潟県十日町市で1月、用水路に転落し流された70代の男性を近くに住む男女4人が救助しました。とっさの判断で連携し命を救った4人に警察から感謝状が贈られました。

十日町署から感謝状が贈られたのは十日町市に住む男女4人です。



1月18日、市内の用水路に70代男性が誤って転落し流されていたところ、「助けて」という声に気付いた里見翔さんは現場に駆け付け、とっさに用水路の中に入り、男性を受け止めました。





【里見翔さん】「（男性を受け止めたが）引っ張り上げられなくて、（自分で）大きい声を出して助けを求めた」その声を聞き駆けつけたのが、近くに住む佐野誠一さんと鈴木祐子さんなどです。【佐野誠一さん】「すごい声で『助けてください、このままじゃだめです』という声がして（外に出た）。水に濡れて重い。ちょっとやそっとじゃ上がらない。何回もやって、やっと上に上がった」協力して男性を引き上げるとともに迅速に119番通報しました。【鈴木祐子さん】「本当に今回助けることができてよかった」救助された男性は頭や手に切り傷を負いましたが、軽傷で済んだということです。それぞれの勇気ある行動と見事な連携が命を救いました。