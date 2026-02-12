▼ウィルソンテソーロ（高木師）だいぶ良くなってきた。前回と遜色ない出来。

▼サイモンザナドゥ（池添）前走は落鉄。爪がどうか？と心配したが、しまいを伸ばした今日の追い切りに影響は感じられなかった。うまく対処できていたんでしょうね。

▼シックスペンス（国枝師）調整は順調。いい感じで上がってきている。爪の不安も今はない。

▼ブライアンセンス（斎藤誠師）遅れたけど、後ろから追いかけた分。来週までにはしっかり馬はできるし、調子はキープできている。

▼ペプチドナイル（武英師）チャンピオンズC（12着）は結果こそ伴わなかったが、調教を強化したことが今回につながっている。いい感じの気合。遅生まれで遅咲きでもあり、8歳馬でも見た目が若々しい。

▼ペリエール（佐々木）動きは良かった。前回よりいい。モタれる面がなくなって今が充実期だと思う。

▼ヤマニンウルス（斉藤崇師）追うごとに良化。昨秋に全身麻酔の開腹手術をしているので心肺機能がもうひとつ。競馬までにどれだけ上がってくるかが鍵。

▼ロードクロンヌ（四位師）雨で馬場が悪かったので無理をしない程度。気持ちの面で競馬のスイッチは入ったと思うよ。