「阪神紅白戦、白組１−４紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）

阪神・石井大智投手（２８）が１１日、紅白戦で左ふくらはぎ付近を痛めて負傷降板。チーム宿舎のホテルで治療した。右腕は３月に開催されるＷＢＣの日本代表に選出されていたが、出場は絶望的となった。以下は、藤川球児監督の主な一問一答。

−森下、佐藤輝に安打。

「日々、健康に努めることですね。トレーニングを含めてしっかりと順調に。自分を追い込みながら、回復させながら、自分たちが思うところまでうまくいけば、というふうには見ています」

−現役時代の藤川監督も、ＷＢＣ出場に向けた調整は難しかった。

「選手としては２度とも内転筋を痛めた状態で行っていました。それが当時はアリだったと言うか…今ほどではなかったですから。石井の判断をタイガースのトレーナーに聞いて、侍ジャパンの現場と話してからになります。（決断には）まだ２、３日はかかるんじゃないですかね。ここでどうこうということは担当が違いますから」

「各担当同士で報告が上がって決まることですね。チームとしてはそのために紅白戦とか、具志川と宜野座をミックスして育成選手を含めて８０人ほどで切磋琢磨（せっさたくま）し、能力を引き上げている。何があっても少しずつレベルアップすることで、好不調の選手が出たとしてもチーム力で星が取れるようにというのが狙いですから。その中の今日ですね」