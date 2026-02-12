喫茶・山小屋の場所で、「喫茶アリンチョ」をスタートさせる岡部さん夫妻＝５日、神奈川県二宮町二宮

昨年末、神奈川県二宮町のＪＲ二宮駅南口の名喫茶店が４４年余りの歴史に幕を閉じた。その名店の雰囲気が残る同じ店舗で、秦野市在住の若い夫婦が新たな明かりをともし、喫茶店を今月１９日にオープンさせる。店主は「古いものと新しいものを融合させることが私たちの役目」と話し、居心地の良い空間や歴史を継承しながら新たな展開を思い描いている。

横浜市緑区出身の岡部蒼太さん（２７）と平塚市出身の妻杏莉さん（２６）は大学時代に出会い、２０２４年１２月に結婚。その年の７月から杏莉さんのニックネームを冠したキッチンカー「移動喫茶アリンチョ」を秦野を中心に展開していた。

二宮の隠れた名店「山小屋」（二宮町二宮）はログハウス調の内装で知られ、カウンターのコーヒーを挟んだ店主との程よい距離感などが愛されていた。喫茶店巡りが趣味の杏莉さんは山小屋に通い、２人のデートでも訪れたという。

昨夏、山小屋のオーナー夫妻が引退を考え、店舗の後継者を探していると知人を介して知った。岡部さん夫妻は話し合った末、「山小屋の場所だったから引き継ぎたいと思ったし、この場所じゃなければ決められなかった」（杏莉さん）と事業承継を申し出た。

オーナーから「場所は受け継いでもらって構わないけど、山小屋は終わらせて、全く新しい形であなたたちらしくやった方がいい」と言われたことで、引き継ぐ重圧が解消されたという。ただ、山小屋の歴史は引き継ぎたいと申し入れ、サイホンを使ったコーヒーの入れ方を学んだ。「火の強さ、混ぜる回数と強さで味が変わる」と岡部さん。山小屋で使用していたブレンド豆を採用し、先代の味をいつでも楽しめるようにする。