¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¤Ê¤¼ÆÈÁö£Ö¤ÇàÆâ³Õ²þÂ¤á¤·¤¿¤Î¤«¡¡°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤Ë¹ðÇò¡ÖµîÇ¯Çº¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌÔ¸×¤Î£Ö£²¤ÏËÜÅö¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¤Ç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÄ¥¤ëÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤òËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¤Î°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬Ä¾·â¡£Æ±µåÃÄ½é¤È¤Ê¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ø¡ÖÆâ³Õ²þÂ¤¡×¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¿¿°Õ¡¢¤µ¤é¤Ë²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤Î°éÀ®Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸×¾¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¿·µ´¤Î¼êÄ¢¡¡°Ë¸¶½Õ¼ù¡Û»ä¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¤Î£ÖÂçËÜÌ¿¤Ïºå¿À¤À¤í¤¦¡£ºòµ¨¤ÏÅêÂÇ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò°µÅÝ¤·¡¢£¹·î£·Æü¤ËÎ¾¥ê¡¼¥°ÎòÂåºÇÂ®£Ö¡£½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ðº£µ¨¤â¸×¤Î¿¬Èø¤òÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡Ìîµå³¦¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´·Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¸µ´ÆÆÄ¤ÎÏÂÅÄË»á¡Ê£¶£³¡Ë¤ò°ì¡¢Æó·³½ä²ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤«¤éºòµ¨ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¹¾Áð¿Îµ®¥³¡¼¥Á¡Ê£´£µ¡Ë¤ò°ì·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡ÖÆâ³Õ²þÂ¤¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁÀ¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖµîÇ¯£³·î¤°¤é¤¤¤«¤é²¿¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇº¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ°¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢»ö¾ð¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÏÂÅÄ¥Ø¥Ã¥É¤È¤¤¤¦à½á³êÌýá¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê±ß³ê¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Áª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿É½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢°µ¾¡·à¤ÎÎ¢¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¾ï¤ËÍýÁÛ¤Î·Á¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÆ£Àî´ÆÆÄ¤Î³Ð¸ç¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ó¤Êºå¿À¤Ø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬£³µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤·¤¿ÂçË¤¸õÊä¡¦Î©ÀÐ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¤³¤È¡£²Ì¤¿¤·¤Æà¶â¤ÎÍñá¤ò¤É¤¦°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡ÀøºßÇ½ÎÏ¤ÏÈ´·²¤À¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃ¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ø±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡Ù¤È¡×¤È¤Î¤Ó¤·¤í¤ò½½Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢£±·î¤Î¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Ë±¦µÓ¤òÆùÎ¥¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö£²·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤º¡¢°éÀ®¥×¥é¥ó¤âÎý¤êÄ¾¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¥µ¡¼¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥Õ¥È¤ò¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Î¾ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡££×£Â£Ã¤Çº´Æ£µ±¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¥ì¥Õ¥È¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤È¥±¥¬¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡£¥µ¡¼¥É¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÂ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÂÇ·â¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤òÂÔ¤È¤¦¤«¤Ê¤È¡£Â¾¤Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤ë¤Î¤ÇÎ©ÀÐ¤Ï¹²¤Æ¤º¤ËÂç»ö¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¾Ç¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤â´¶¤¸¼è¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤«¤éÆÀ¤¿¤â¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Î¤ä¤êÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤Ï£±ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ä¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç°ìµ¤¤ËÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤È¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤êÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎìÅÍß¤ËµÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢ºå¿À¤ÎÀª¤¤¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£
