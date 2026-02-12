◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１０日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１０日＝宮下京香】スノーボード男子ハーフパイプの決勝が行われ、初出場・１９歳の山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）が予選１回目で高得点の９０・２５点をマークし、上位１２人による決勝進出を確実にした。２回目はスコアが１回目より上回らず記録更新なしとなった。

最終戦までもつれた１枚の五輪切符。山田は五輪代表の最終選考を兼ねたＷ杯で代表を争った重野秀一郎（日体大）の１１位を上回る１０位に入り、五輪初代表の座をたぐり寄せた。

今季の昨年１２月に米カッパーマウンテンで行われたＷ杯第２戦で初優勝を飾った有望株。優勝時は１発目に２回転する「マックツイスト」から逆スタンスで決めるなど、技や構成に独創性を持っている。初の夢舞台で、まずは第一関門を突破。決勝でも躍動する。

◆山田 琉聖（やまだ・りゅうせい）２００６年３月２５日生まれ。札幌市出身の１９歳。両親の影響で５歳からスノーボードを始め、１０歳でハーフパイプを本格的に開始。２３年全日本選手権で初優勝し、２４年ユース五輪で銅。Ｗ杯は１６歳だった２２〜２３年季から転戦し、２４年１２月に３位で初の表彰台。昨年１２月に初制覇した。同月のザ・スノーリーグで３位。相生学院高卒。国際スノーボード＆スケートボード専門学校に在籍。