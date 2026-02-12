エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１１日（日本時間１２日）、アリゾナ州テンピの球団施設でキャンプインした。キャンプ初日からライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板。のべ打者１３人に対して４９球を投げ、安打性の当たりは２本だけで２三振を奪った。新しく取り組むナックルカーブも効果的に決まり、見ていたスズキ監督も声を上げてたたえるなど、順調な調整ぶりを見せた。

最速は９７マイル（約１５６キロ）をマーク。「最後無理矢理スピードを出しに行って９７（マイル＝約１５６キロ）が出て。クソボールでしたけど。スピードが出ていればあとは精度を高めるだけなので」とうなずきながら「スピードだけではないですけど、９７（マイル）が開幕前に出るのは初めて。それくらい今年は体を作ってきましたし、早めに調整をしてきたのでまだまだ出るなというかんじもしますし、調整とかも一切せず、きのうトレーニングをして今日投げているので、しっかりと調整していけば球速も含めてまだ上がっていく自信はある」とさらなる高みを見据えた。

雄星は３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する。今後はあと２回ほど実戦形式の練習でマウンドに立って状態を確認した上で日本に帰国する予定だという。

ＷＢＣへは「優勝というのが当然唯一の目標ですからね。それは日本の選手だけでなく、国民の皆さんの野球に対する思いが非常に強いのはもちろん分かってますし、ＷＢＣ出場が決まってから、『今シーズン頑張ってください」よりも『ＷＢＣ頑張ってください』の方が圧倒的に多いので、それくらい僕の想像していた以上にＷＢＣの関心が非常に高いなと感じますので全力で調整したいと思います」と気合を入れた。