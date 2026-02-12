オリックス・宮城にとっては、やや戸惑いのピッチコム初体験だった。テスト予定だった8日のライブBP（実戦形式の打撃練習）は機器の電池切れに見舞われ、今春初実戦となったこの日の紅白戦で初めて使用。結果は1回無安打零封も、思わぬ課題に直面した。

「すごく不思議な感覚でした。捕手とのコミュニケーションが本当に必要だなと」

象徴的だったのが、2死走者なしでの野口との対戦。カウント2―2から要求されたのはカーブだった。だが通常のカーブに加えて80〜90キロ台のスローカーブも持つ左腕にとっては「どっちを要求されているのか分からなかった」。とっさの判断でスローカーブを投じて空振り三振に仕留めたものの、大舞台に向けて意思疎通の重要性を痛感したシーンだった。

送信機器に9つのボタンがあり、捕手の若月が球種とコースを選択。ただ、同じ球種でのボタンの使い分けはできないようで、ともにWBCに向かう女房役は「特殊球のゾーンをつくってもいいのかな…」と対策を巡らせた。

本大会ではピッチクロックによる投球時間短縮も求められ「2、3回首を振ったらタイムアウトになってしまう。相手（捕手）の意図を読むことも大事」と宮城。侍合宿を目前に、貴重な経験を積んだ。 （阪井 日向）