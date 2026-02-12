海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストに鬼越トマホークを迎え、人気芸人がニッチな好物を極める「ちょんまげラーメンのチョコレート探訪」と、驚きの身体能力を誇るあの男が新たなスゴ技に挑む「さや香石井のエンターテイナーへの道」をテーマにお届けする。

「ちょんまげラーメンのチョコレート探訪」は、ちょんまげラーメンの田渕が、大好きな「チョコレート」を使った絶品スイーツを食べまくるグルメ企画！ もうすぐやってくるバレンタインデーに向け、ぜひチェックしておきたい大阪のチョコレートの名店を、相方のきむとともに巡る。

最初に向かったのは、松屋町にある大手お菓子メーカー「UHA味覚糖」の本社。その1階にあるのが、同社が手がけるショコラブランド「キャギ ド レーブ」の専門店だ。ほかでは見ない材料とチョコの掛け合わせや、カカオのパーセンテージにこだわったものなど、チョコレートの無限の可能性にチャレンジした個性的なラインナップが揃うこちらには、まさに「UHA味覚糖」ならではの大人気商品が！

それは、熱烈なファンも多いあのロングセラースナック菓子にチョコをコラボさせたスイーツで…。歯ざわりも楽しいザクザク食感が「うまっ！まさに新感覚！」と田渕を色めき立たせた逸品の正体は？

続いてやって来たのは、梅田の繁華街のど真ん中にある大丸梅田店。人気店がひしめくスイーツ激戦区“デパ地下”で勝負するホワイトチョコレートの専門店を訪ねる。京都のフレンチレストランが手がけるお店とあり、雅やかで色彩豊かなチョコスイーツはまるで宝石のよう。「めっちゃキレイ！」と目を輝かせる田渕ときむは、ホワイトチョコに栗や柚子などを合わせたオリジナリティーあふれるチョコスイーツに「うますぎる！」と悶絶！

さらに2人は、食べログ百名店にも選出されている江戸掘のチョコレート専門店へ。田渕を「初めての味！」と驚かせた超濃厚なショコラテリーヌからバレンタイン期間限定のキュートな新作チョコまで、ショコラティエのセンスが光るこだわりのチョコスイーツを堪能する！

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。（2月12日はよる11時27分～）