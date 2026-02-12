エールディヴィジ 25/26の第20節 イーグルスとヘーレンフェインの試合が、2月12日02:45にデ・アデラールスホルストにて行われた。

イーグルスはビクトル・エドバルセン（FW）、ティボ・バーテン（FW）、ヤコブ・ブレウム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、マクサンス・リベラ（MF）、リンゴ・メールフェルト（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

イーグルスは後半の頭から選手交代。ジョバンニ・ファン・スワム（DF）からソーレン・テングステッド（FW）に交代した。

54分に試合が動く。イーグルスのヤコブ・ブレウム（MF）のアシストからユリウス・ディルクセン（DF）がヘディングシュートを決めてイーグルスが先制。

55分、イーグルスが選手交代を行う。ユリウス・ディルクセン（DF）からオスカー・シーバートセン（FW）に交代した。

58分ヘーレンフェインが同点に追いつく。ラッセ・ノルダス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

64分、イーグルスが選手交代を行う。ジェイデン・スロリー（FW）からステファン・シグルダルソン（FW）に交代した。

68分ヘーレンフェインが逆転。マクサンス・リベラ（MF）のアシストからラッセ・ノルダス（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

73分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。マーカス・リンデイ（MF）からニコライ・ホップランド（DF）に交代した。

77分、イーグルスは同時に2人を交代。アルフォンス・サンプステッド（DF）、エバート・リントルスト（MF）に代わりエース・ワーヤース（DF）、ヤシル・サラーラムニ（MF）がピッチに入る。

77分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。バシリオス・ザガリティス（DF）からフリスティアン・ペトロフ（DF）に交代した。

81分ヘーレンフェインに貴重な追加点が入る。マクサンス・リベラ（MF）のアシストからジェイコブ・トレンスコウ（MF）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

その後もヘーレンフェインの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ヘーレンフェインが1-3で勝利した。

なお、イーグルスは42分にユリウス・ディルクセン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-12 04:50:28 更新