ボートレース若松開設73周年記念G1「全日本覇者決定戦」は15日に開幕する。今年の周年は例年以上に豪華なメンバーが集まった。

今年のサダはちょっと違う。今年のサダは男だぜ。気が早い話をする。現時点で今年の賞金ランク首位は定松勇樹（24＝佐賀）。先月の芦屋73周年記念でG1初Vを成し遂げた。続く平和島一般戦Vは軽いジャブ。直前の地元からつG1九州地区選手権では5コース一撃で初の九州チャンプに輝いた。今年に懸ける思いがこうも早く結果に出るとは。

「昨年はきつい1年でした。今年は勝負の年だと思っているし流れもいい。（末永）和也さんと一緒にグランプリに行きたいです」

同じ佐賀で1期上の先輩である末永が賞金ランク2位に付ける。もしかして今年は2人の年？この若松も超強力タッグで盛り上げるか。もちろん、負けるつもりはさらさらない。

「最近はいいエンジンを引けていることもあるけど、ペラ調整もハマっていますね。悪いエンジンでもレースしやすい仕上がりにはできています」

レースも調整も絶好調モードで若松に乗り込んでくる。地元勢を差し置いて、V候補筆頭に挙げてもいいぐらい。きっと超特急の仕上がりで席巻するだろう。

「若松G1も当然勝ちたいし、一つでも多く、どこでも優勝したいです」

あくまでも貪欲だ。伸びシロしかない24歳ならそれでいい。狙うは年始からのG1“3タテ”。実現すれば、間違いなく今年の主役となれる。