ハイテク製品に欠かせない重要資源を中国に頼るようでは心もとない。

こうした状況を打破する上で、大きな一歩を踏み出したと言えよう。

南鳥島（東京都）沖で海洋研究開発機構などが、レアアース（希土類）を含む泥を海底から回収することに成功した。

機構が保有する地球深部探査船「ちきゅう」が、水深６０００メートル近くまでパイプを延ばし、泥を船上へ引きあげた。地震の震源域の調査などのために培ってきた日本の深海掘削技術が役立った。

レアアースは、１７種類の特殊な元素の総称で、モーターやレーザー機器などの素材として広く利用されている。電気自動車やロボットなどハイテク産業に不可欠で、重要性が高まっている。

資源自体は世界各地に存在するが、採掘や精錬の過程で有毒の廃液や放射性物質が出るため、先進国では生産が難しくなっている。今では、中国が採掘量の約７割、精錬量の約９割を占める。

中国は近年、この事実上の独占状態をてこに、レアアースを「外交カード」として利用し、他国に揺さぶりをかけている。

米国の対中関税にはレアアースの輸出規制で対抗した。また、台湾有事に関する高市首相の国会答弁を巡り、一部製品の対日禁輸に踏み切り、レアアースの輸入が滞るなど悪影響が出ている。

南鳥島沖の泥はレアアースの含有率が高く、有害物質が少ないことから抽出作業も比較的容易とみられる。国内での大量生産が実現すれば、中国の経済的威圧に対抗する力につながるだろう。

ただ、良質の泥が大量に存在しているとはいえ、生産コストが課題になる。回収した泥は１９００キロ・メートル離れた本土まで運ばなければならない。６０００メートルの深海底を掘削できる特殊な船も、現在は「ちきゅう」１隻しかない。

今回の試掘成功を足がかりに、機構は来年、１日３５０トンまで回収規模を拡大する計画だ。だが、採算を取るためには１日３５００トンを回収する必要があるとの試算もある。本格的な生産が可能になるまでには時間がかかる。

それでも政府は、経済安全保障の観点から、粘り強く技術開発や生産体制確立をめざすべきだ。

それまでの間、当面はレアアースの調達先の多角化を図り、中国への依存度を下げる必要がある。国家備蓄を拡充したり、使用済み機器からのリサイクルを強化したりするなど、既存の取り組みを続けていくことも重要だ。