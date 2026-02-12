インフルエンザの患者が再び急増し、昨年１１月に続いてまたしても警報レベルに達した。

寒さに加え、少雨で乾燥しやすい地域が多いことも流行の再拡大につながったのだろう。今一度、感染対策をチェックしたい。

厚生労働省によると、１月２６日〜２月１日の１週間に、全国３０００の医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は１１万４０００人余りに上った。前週に比べてほぼ倍増している。

１医療機関あたりの患者数は、警報レベルの３０人を超えた。都道府県別に見ると、患者数が最も多かったのは大分の５２人で、次いで鹿児島、宮城、山梨、千葉の順になっている。

休校や学級閉鎖となった小中学校などは、全国で前週の２倍以上に増えて６４１５校に上った。

手洗いや、人の多い場所でのマスクの着用など、基本的な対策の徹底が欠かせない。

今季は昨年９月に流行期入りし、患者数は１１月に警報の水準を超えた。その後減少に転じたが、今年１月に再び増え始めた。

１シーズン中に、いったん患者が減少した後再び警報レベルに達するのは、過去１０年では見られなかったという。一時的に流行の拡大が収まったことで、油断してしまった人もいるかもしれない。

当初流行していたウイルスはＡ型が中心だったが、昨年末頃からＢ型が増え始め、感染の再拡大を招いたとみられる。すでにＡ型にかかった人でもＢ型に感染する恐れがあるので、警戒が必要だ。

Ｂ型の場合、Ａ型ほど高熱が出ないケースがあるとされる。知らずに感染を広げないように注意してほしい。体調が悪い時は無理をせず休息を取り、早めに診察を受けることが重要になる。

今冬は太平洋側を中心に記録的な少雨が続き、例年以上に空気が乾燥しがちだ。

湿度が４０％未満の環境ではウイルスは活発になる。室内の加湿を心がけたい。また、鼻やのどが乾燥するとウイルスを体外に出す働きが弱まり、感染しやすくなる。粘膜の潤いを保つためにも、マスクの着用が役立つと言われる。

現在、使われているワクチンは、Ｂ型にも対応している。効果は５か月程度は持続するとされる。接種がまだの人は、重症化を防ぐ意味でも検討してはどうか。

厚労省によると、今のところ治療薬の不足は生じていないという。薬の供給量にはしっかりと目配りしてもらいたい。