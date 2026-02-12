お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（41）が10日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜2・08）に出演。「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が後輩の人気芸人に対してブチギレていたことを振り返った。

今回は「芸人だけのトークを定点観察」と題して放送された。その中でナダルが番組名は伏せられたものの、テロップでは「某大型特番」と伝えつつ「何してるかわからへんから、みんな憶測でいろんなことしゃべって」と切り出した。

ナダルと一緒に同番組に出演していたお笑いコンビ「相席スタート」の山添寛は「そうそう。指示が来るまで全く分からへん」とスタジオの様子を振り返った。

ナダルは、その収録で「（ネルソンズの）和田まんじゅうさんが“これは絶対残った方がいいです”みたいな。その前に吉村さんが“これは多分相手チームにバラけさせた方がいい”って。いろんな情報錯誤でグチャグチャになってて」と2人の意見が対立した。

すると、吉村に対して和田が「もういいっすよ!分かんないのにグチャグチャしゃべんないでくださいよ!」と言い放った。この発言に吉村は「誰に向かって口聞いてんだテメェ。おい」とトーンが変わった。

この吉村の返しを聞いてナダルは「マジギレ」と感じた。このやりとりを山添は「俺いてないわ。そこ」と目撃していなかった。また、ナダルのエピソードを聞いていたお笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんは「見たことない。吉村さんのマジギレ」と驚いた。

この和田と吉村のやりとりにスタジオは「ノリやと思った」とし「いいよ。いけいけ」と煽った。だが、吉村の剣幕に驚いた和田は「す、す、すいません」とタジタジ。吉村は「なんだよ。俺がどんだけ立ち回ってたのか見てないんだろテメェ」と本気で怒っているようだった。

この吉村の姿にナダルは「見たことない感じになって」と振り返った。その後、和田は「汗だくで一言もしゃべれへんような状態になって」と明かした。吉村について山添は「吉村さんがそんなキレてんのみたことない。気遣いのかたまりの人よ」と驚いた。