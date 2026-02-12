ミラノ・コルティナオリンピックで、ウクライナ代表の選手が、戦争犠牲者を追悼するヘルメットの使用を表明する中、IOC＝国際オリンピック委員会は11日、「表現の機会はほかにもある」として、着用しないよう説得を続ける方針を示しました。

スケルトン男子に出場予定のウクライナ代表・ヘラスケビッチ選手は、ロシアによる侵攻の犠牲者の写真をヘルメットに貼り競技に臨む意向を示しています。

IOCは、政治的な宣伝を禁じる大会規則に違反するとして、着用を許可せず、黒い腕章をつける案を提示するも、選手側は拒否しています。

IOCは11日の記者会見で「悲しみを表現する機会はほかにもある」「ルールを順守した上で、競技に参加してほしい」と述べた上で、選手側と話し合いを続けて説得する方針を示しました。

一方のヘラスケビッチ選手は12日の競技を前に、自身のSNSで「IOCの規則には違反しない」と強調し、着用禁止の判断を取り下げるよう改めて求めました。

IOC側は失格の判断については明言を避けていますが、12日の競技本番前の装備チェックで混乱が生じる恐れもあります。