俳優の鈴鹿央士（26）が、きょう12日から全国放送される「JCBゴールド」の新CM「ひとあしお先に、JCBゴールドへ。」編に出演する。

新CMキャラクターとして起用され、物静かな社会人を演じる。仕事終わりの居酒屋で男女4人の同期が語り合う。ボーナスの使い道をテーマにした会話の中、鈴鹿は控えめなトーンで「お父さんとお母さんをご飯に」と答える。

その言い方に、同期は「なになに」と聞き返す。再び「両親をご飯に」と答えると「いい話！」と場の空気は和やかに。さらに、訪れた場所が予約困難な有名店であったことが明かされる。カードの特典によって実現したことを語ると「え、おうじ！ゴールド！」と声が上がる。

日常の延長線上にある“ちょっといい選択”として商品をやさしく提示し、等身大の会話劇を通して、満足感とお得さを自然体で伝えるCMになっている。 撮影時のインタビューでは、商品にちなみ「周りよりひとあしお先にはじめたこと」と問われ「洋服が好きで、今は冬だが、もう春夏物のTシャツなど暖かくなった時期に着る服を少しずつ買っている」と回答。

また「最近のゴールドな体験」を聞かれると「地方の仕事で宿泊した時に、夜ご飯を買いにコンビニに入った。色々見ていたら冷凍のパスタも親子丼も海老が入ったおにぎりもすごくおいしそうで、全部買った。大人になって、食べたいものを好きなだけレジに持っていく時に、すごくワクワクしてゴールドな体験だった」と笑顔で答えた。