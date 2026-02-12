自民 歴史的大勝＜下＞

結党からわずか３週間、中道改革連合は存亡の危機に直面している。

「何万回頭を下げてもどんな言葉を使っても、わびようがない」。野田共同代表は１１日、党本部での議員総会で改めて謝罪した。

衆院選は、公示前の１６７議席から４９議席にまで減らす惨敗だった。立憲民主党系の当選者は２１人にとどまり、比例名簿上位で処遇された公明党系の２８人を下回った。民主党政権が終わった２０１２年衆院選に続き、２度目の敗軍の将となった野田氏には、「Ａ級戦犯だ。議員辞職すべきレベルだ」（民主党三役経験者）との批判もくすぶる。

敗因の一つは、野田氏ら立民執行部が抱いた焦りだった。昨年１２月、立民が極秘に行った世論調査では、２４年衆院選の１４８議席から大きく減らし、１００議席程度しか確保できないという結果だった。

このままでは人気の高い高市首相に押し込まれ、立民が埋没してしまう。そんな危機感を深めた野田氏や安住幹事長らは、各小選挙区に１万〜２万票を持つとされる公明との連携に望みをつないだ。

首相が衆院解散を検討しているとの報道を受け、野田氏は１月１２日、当時の公明党の斉藤代表と会談し、「右寄りに対峙（たいじ）する政治勢力を作ろう」と呼びかけた。解散直前の新党結成を懸念する声もあったが、執行部は「組織票を持つ公明と組めば十分戦える」として押し切った。

だが、支持者の反応は芳しくなかった。

「公明と一緒になるならポスターを剥がせ」。ある立民系の前議員は支持者から厳しい声をかけられた。野党に転じたとはいえ、公明は最近まで批判の矛先を向けてきた相手だ。支持者には白けた空気が漂った。

無党派層にも響かなかった。読売新聞社の出口調査では、無党派層の比例選での投票先は自民党が２７％とトップで、中道改革は１５％と水をあけられた。立民系の若手は「首相の明快なキャッチフレーズに比べ、『中道』が何を目指すのか曖昧だった」と振り返る。

党再生の道筋を描こうにも、枝野幸男氏や岡田克也氏ら党重鎮の姿はない。合流する予定だった参院議員や地方議員からは「新体制の方向性が見えないままでは、自滅しにいくようなものだ」との声も出ている。

「中道の看板では次の選挙は戦えない」との声もある中で、野党第１党の足場をどう取り戻すか。新代表はいきなり崖っぷちに立たされることになる。（政治部 谷川広二郎）