timelesz、愛すべきツイていない“運無人”探して全国へ
8人組グループ・timeleszが、28日午後2時30分に放送される読売テレビと札幌テレビ・中京テレビ・福岡放送のFYCS4局共同制作特番『運無人〜タイムレスがハッピーを届けます〜』に出演する。
【写真】全力感が全開の『タイムレスマン』キービジュアル
同番組ではtimeleszが各エリア（北海道・東海・関西・北部九州）を駆け回り、タイトルにもある「愛すべきツイていない人＝運無人（うんなしびと）」を大捜索。スタジオではtimeleszを巻き込んだ運試しチャレンジゲームでそれぞれのエリアを代表する4人の「運無人」の中から日本一の「運無人」を決定する。そして日本一に選ばれた人には、究極の救済として「現金100万円」を進呈する。
日本一の「運無人」には「最高のハッピー」がもたらせられるという「運無人」救済バラエティー。事前ロケでは松島聡が北海道、猪俣周杜が東海、佐藤勝利が関西、橋本将生が北部九州に出向き、各エリアに縁のある芸能人とタッグを組み運無人を徹底捜索。ロケの詳細については追って発表される。
またスペシャルゲストとして柴田英嗣（アンタッチャブル）と藤本美貴も出演、スタジオでtimeleszとともにVTRを観ながら番組を盛り上げる。
