シンガー・ソングライターのラナメリサ（22）が13日に東京・渋谷のTOKIO TOKYOで自主企画ライブ「太陽に妬かれてVol.1」を行う。

昨秋11月26日にフォーライフ設立50周年記念アーティストとして、シングル「愛でてよベイベー」でメジャーデビュー。キャッチーなメロディー、エモーショルなボーカルのパワーポップで人気急上昇だ。2023年の第65回グラミー賞で最優秀グローバル・ミュージック・アルバム賞を受賞した宅見将典氏がプロデュースした。

ラナメリサは、中学時代から独学で作詞・作曲を学び、アコースティックギター1本の弾き語りスタイルで活動を始めた。TikTokなどのSNSでファンを増やし、現在はFM NACK5で「ラナメリサのきいてよベイベー」（土曜深夜0時）のパーソナリティーも務めている。

自ら企画したライブのタイトル「太陽に妬かれて」について、ラナメリサは「『愛でてよベイベー』のカップリングとして収録された『焼ける肌』がきっかけになりました。私が20歳になる前に“太陽に嫉妬して”作った楽曲が『焼ける肌』だったんです。そこで、今度は逆に『太陽を嫉妬させてやるぐらい熱いLIVEをやってやる』という思いというか、意気込みを込めました」と話している。

当日はシンガー・ソングライター十明（とあか）のゲスト出演も決定。2人のコラボセッションも予定。今後について「ラナメリサのオリジナリティーを魅せるライブにしたい。ゲスト・アーティストも迎えVol.2、Vol.3と定期的に開催していきたい」と意欲を見せている。